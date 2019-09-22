حالة الطقس يوم الأحد 22-9-2019 في مصر والدول العربية

تنشر "الوطن" توقعات حالة الطقس، اليوم، حيث أنه من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة، اليوم الأحد، حتى يسود البلاد طقس لطيف بالسواحل الشمالية، ومعتدل على الوجه البحري والقاهرة، والذي سيكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا والتي ستقل على مناطق شمال البلاد، وستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 32

الإسكندرية 25 29

شبين الكوم 22 32

طنطا 23 31

دمنهور 24 31

مطروح 23 28

سيوة 18 31

بورسعيد 24 30

دمياط 23 29

الزقازيق 22 32

الإسماعيلية 20 32

السويس 21 32

العريش 22 30

رفح 22 30

نويبع 27 33

طابا 25 33

كاترين 20 32

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 34

الغردقة 26 34

مرسى علم 26 34

سوهاج 25 35

قنا 26 38

الأقصر 26 40

أسوان 27 41

شلاتين 29 37

أبو رماد 27 36

حلايب 30 33

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 42

المدينة 27 43

الرياض 24 41

المنامة 28 37

أبوظبي 28 40

دمشق 15 32

بيروت 24 30

عمان 15 29

القدس 17 28

غزة 22 29

بغداد 23 42

مسقط 28 33