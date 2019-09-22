سعر اليورو اليوم في مصر

ترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة لقرائها، تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 22 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 11.88 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 11.88 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 17.91 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.89 جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 17.92 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع.