قال الدكتور عباس محمد الزعفراني عميد التخطيط العمراني بجامعة القاهرة سابقا، إنّ المدن الجديدة أصبحت ضرورة حتمية بالنسبة لمصر لمواجهة الزيادة السكانية، والانتشار في محافظات مصر كافة.

وتانع الزعفراني في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ المدن الجديدة التي يتم تأسيسها حاليا في جميع المحافظات مثل "دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة"، تواكب التكنولوجيا العصرية من حيث التخطيط العمراني الحديث، حيث توفر وسائل الراحة العصرية للسكان ووسائل النقل العام وأماكن لسير السيارات وأخرى لسير الدراجات، وممشى خاص للمواطنين.

ولفت عميد التخطيط العمراني بجامعة القاهرة سابقا إلى أهمية أن يكون هناك وسائل موصلات حديثة تربط بين المدن الجديدة والقديمة، وترتبط بشبكة مواصلات عامة للتقليل من استخدام السيارات، ويكون بها شبكة إنترنت قوية لتسيير الأعمال وتقليل الاحتياج للحركة، ويكون مركز المدينة متعدد لتوفير احتياجات السكان هناك.

وأوضح الزعفراني أنّه من الصعب أن تعيد مصر التخطيط العمراني لكل مدنها القديمة، لكنها تسعى لتغيير الأماكن العشوائية عن طريق هدمها وبنائها من جديد على الطرق الحديثة، كما حدث في مثلث ماسبيرو، ومنطقة تل العقارب سابقا.

وتابع أنّ ما يصلح في المدن الساحلية لا يصلح في الصحراوية، موضحا أنّ المدن الجديدة مثل الساحل الشمالي تكون ذات أدوار مرتفعة ترى البحر، وقد تكون محدودة المساحة، بينما مدن الظهير الصحراوي لا تحتاج لأدوار مرتفعة أو تحديد للمساحة.