بدء الحجز لـ2082 قطعة أرض "متميزة" فى المدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان، عن بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزاً بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر.

وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قطع الأراضى المتميزة، موزّعة فى مدن أكتوبر الجديدة، وبدر، ومدينة العاشر من رمضان، والسادات، ومدينة بنى سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة غرب قنا.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن قطع الأراضى الأكثر تميزاً، موزعة فى مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعبور الجديدة، والمنيا الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، ومدينة أسوان الجديدة.

مذكرة تفاهم لتحويل النفايات إلى وقود لمصانع الأسمنت

من ناحية أخرى، شهد وزير الإسكان، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى «بيسيكس» و«أوراسكوم» للإنشاءات.

وأشار عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، يأتى استكمالاً لمذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين الهيئة، وشركة «فاس» للطاقة التجارية، لإنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة بالعاشر من رمضان، لخدمة المدن الجديدة الواقعة شرق القاهرة.

وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ملتزمة بتوفير المواد الخام اللازمة للمحطة، والمقدّرة بـ2000 طن يومياً من النفايات الصلبة المجمّعة، دون أى تكلفة، وتسليمها حتى بوابات المحطة خلال فترة الامتياز للمشروع، وتوفير قطعة الأرض اللازمة للمشروع.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن اتحاد شركتى «بيسيكس» و«أوراسكوم»، يلتزم بإعداد كل ما يلزم من دراسات فنية ومالية خلال مرحلة تطوير المشروع، ونقل ملكية المحطة لفترة امتياز 15 عاماً من تاريخ بدء التشغيل التجارى للمحطة، كما يلتزم اتحاد الشركتين، بجميع نفقات وتكاليف إجراء جميع الدراسات المطلوبة للمشروع.