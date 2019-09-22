أكد اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأمن له دور مهم جدا في مواجهة التحديات في عالمنا العربي، وأن الحروب التي تدار في الوقت الحالي عنصرها الأساسي، الشائعات التي تنتشر من خلال القنوات المعادية للدولة المصرية، ويتم من خلالها استغلال ممنهج وواضح لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "أمين" في مداخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أنه كانت هناك هجمة شرسة من قبل عام 2011 لتقسيم الشرق الأوسط، وهي تتغير بآليات مختلفة من حين لآخر، فدخل التيار الإسلامي السياسي، وبعده ظهر الإرهاب، ثم بدأت حروب الجيل الرابع.

وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك تعاونا ووعيا، سيكون هناك اختراقا كبيرا للدولة، مما يحتم علينا تنمية المعرفة والوعى كي نستطيع أن ننقضّ على المخطط المدبر، الذي يحاول العبث بمقدرات مصر، كما يجب تضافر جهود كل المؤسسات لمواجهة كل المخططات الإرهابية.

مساعد وزير الداخلية الأسبق، أوضح أن الأزمات والتحديات تساعد على تجمع ووقوف الشعب في مواجهة التحديات، فنرى الشباب يخرجون ويقدمون دورا إيجابيا في توعية وتثقيف الناس، ليكونوا على درجة من الوعي وملمين بالصورة التي يعيشونها.