الديهي: يوسف زيدان وباسم يوسف من أدوات حروب الجيل الرابع

حذر الإعلامي نشأت الديهي، من ترك الفئة العمرية 10 لـ20 عامًا أمام شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن هناك ناقوس خطر ينذر أن هذه الفئة من الخطر أن تترك نهبًا لشائعات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن مصر تواجه حرب حقيقية ومعركة تستهدف ثوابت هذه البلد.

واعتبر الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، أن هجوم يوسف زيدان، على صلاح الدين الأيوبي، أحد أدوات حروب الجيل الرابع التي تستهدف البلاد، مشددًا على أن تحرك القوات المسلحة المعادية واحتلال الدول الأخرى أصبح موضة قديمة، والحروب الآن تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبث الشائعات، والتشكيك في الأنظمة، واستغلال الإخوان الراغبين في الوصول للسلطة.

وأشار إلى أن الإخوان فشلوا في تنفيذ مخططات القوى الدولية التي تقف خلفهم، فتم الاستعانة ببعض الأصوات للسخرية من بعض ثوابت الدولة، مثلما كان يحدث في برنامج باسم يوسف، "مصر أمام معركة وعي، ومستوى الوعي لدى الشباب المصري صادم".