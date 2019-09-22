شهدت محطة قطارات بنها تكدسا من الركاب بسبب تعطل وتأخر القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها، ما أدي لتأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها، وتسبب في أزمة كبيرة، ونجحت أجهزة الهيئة في حل المشكلة من فرق الطوارئ، وجار تشغيل اللوحة وعودة انضباط سير القطارات بكل سلامة وأمان وجار إصلاح العطل الطارئ.

وأصدرت هيئة السكة الحديد بيانا اعتذرت فيه للركاب عن العطل الطارئ، عن تأخر بعض القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية)، نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها، ما أدى لتأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها.

وعلى الفور وجّه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بسرعة تحرك فرق الطوارئ من الإشارات لإزالة العارض، وتشغيل اللوحة وعودة انضباط سير القطارات بسلامة وأمان، وجار الإصلاح.

وجار تحديث نظم الإشارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) لرفع كفاءة الخط وزيادة عوامل الأمان وتقليل زمن التقاطر.