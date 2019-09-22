"الرداد" عن شائعات انفصاله عن "إيمي": من مساوئ السوشيال ميديا

علق الفنان حسن الرداد على الشائعات التي تتردد بشأن انفصاله عن زووجته الفنانة إيمي سمير غانم، قائلا: "مش عارف والله بيطلع علينا الإشاعات دي ليه، وبيطلع علينا إشاعات من زمان أوي بحاجات كتير".

وأضاف الرداد خلال حديثه مع مراسلة برنامج "فوشيا": "كل شوية بشوف إشاعات من قبل ما نتجوز وبعد ما اتجوزنا، وأنا مبحبش أرد على الشائعات إلا لو في حاجة كبيرة أوي".

وعلق الرداد على حملات التنمر التي تطول الفنانين مؤخرا، قائلا: "دي من مساوئ السوشيال ميديا، والناس قاعدة تنتقد وخلاص، ولو في حد عنده انتقاد فني بيكون متقبل، ولكن الانتقاد خارج الأعمال الفنية تكون غير مقبولة".

وأعلن الفنان حسن الرداد، خلال اللقاء تحضيره لفيلمين جديدين.