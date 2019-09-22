تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، صباح اليوم، عددا من المدارس، لمتابعة سير العمل في أول أيام العام الدراسي الجديد 2019/2020.

جاء ذلك بحضور محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد النوبي مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا ومحمد صلاح رئيس مدينة أبوقرقاص، والمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

شملت جولة المحافظ تفقد مدرسة كمين الصفا للتعليم الأساسي، ومدرسة المنيا الثانوية بنات ومدرسة قاسم أمين الابتدائية والإعدادية بمركز أبوقرقاص.

شهد المحافظ الطابور الصباحي بمدرسة كمين الصفا، وهنأ الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد مطالباً ببذل المزيد من الجهد والجد والاستمرار في حصد المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة.

أعلن المحافظ عن الانتهاء من إنشاء وتجديد 44 مدرسة خلال الدراسي الجديد 2019 /2020، منها 21 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعه 16 مدرسة، و6 مدارس إحلال جزئي، ومدرسة واحدة إحلال كلي على مستوى المحافظة.