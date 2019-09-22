تغادر النجمة اللبنانية نيكول سابا الجونة، اليوم الأحد، بعد مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء الخميس الماضي.

وقالت نيكول، لـ"الوطن"، إنها حرصت علي حضور هذه الدورة، لعدم تمكنها من حضور الدورتين السابقتين، رغم تلقيها دعوة بالحضور من إدارة المهرجان، مضيفة: "هناك تميز في هذا المهرجان، لأنه مُنفذ على مستوى عال، وكذلك ضيوفه يأتون من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بفعالياته.

يذكر أن إطلالة نيكول في حفل الافتتاح حازت إعجاب الحضور، كما أشادت النجمة العالمية باريس هيلتون بالإطلالة عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام".