قال اللواء صلاح حلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن قطاع الأعمال العام دخل حيز التنافس مع القطاع الخاص منذ ستينات القرن الماضي.

وأضاف أن الدولة حينها كانت تسعى إلى تأسيس الشركات العملاقة، مشيرا إلى أن تلك التجربة استغرقت نحو 30 عاما، حتى أدركت الدولة خطأها وعملت على إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

وأكد "حلمي"، خلال جلسة مد جسور المنعقدة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، أن الشركات المساهمة أجمعت حينها إلى تحديث القوانين، موضحًا أن إصلاح الأعمال العام، يبدأ من البحث في خسائر الشركات الكبيرة، حيث تبين وجود 26 شركة خاسرة، والبعض منها يخسر قرب المليار جنيه في السنة على حد قوله.

وأشار إلى أن ثاني مراحل الإصلاح، تكمن في مناقشة إمكانية إصلاح الشركات على الأسس من وضع ركائز التسويق والتدريب والتغيير في المجالس الإدارية، مؤكدًا أن فترة الإصلاح تبدأ من عدة أشهر وتستمر إلى 3 سنوات.

وأشار إلى أنه تبين أن هناك شركات رابحة في قطاعات التأمين والنقل البحري والبري، بحاجة إلى عادة هيكلتها بالكامل، مردفا: "وجدنا أن بعض الشركات الرابحة بحاجة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص في إعادة الهيكلة"، مسترشدًا بمثال أن شركة الغزل والنسيج كانت بحاجة إلى 21 مليار جنيه لإعادة الهيكلة البكامل.

وتابع أن ذلك التمويل يجرة توفيره من خلال تغيير استخدام كل الأراضي غير المستغلة والتابعة إلى شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن نحو 26 مليون متر مجموع مساحات الأراضي غير المستغلة.

وتابع أنه جرى البدء في عمل تلك الخطوة من خلال سداد المديونيات، ودفع القروض المتعثرة والتي وصلت إلى 42 مليار جنيه، مؤكدًا أن تلك المراحل بجانب التطوير وتدريب الكوادر العاملة بالإدارة التنفيذية، والعمل على إزالة الفراغات بين كوادر الصف الأول والثاني للشركات.