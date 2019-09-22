قررت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تشكيل لجنة متخصصة من المعنيين لحصر خسائر حريق قرية القصر، والذي تشير مؤشراته الأولية إلى أن النيران التهمت أشجار نخيل تتعدى 300 شجرة.

وقال الدكتور مجد المرسي مدير عام مديرية الزراعة بالوادي الجديد، إن النيران التهمت قطعة أرض بها أشجار نخيل مثمر على مساحة تقريبا واحد فدان ونصف الفدان، والتهمت أجزاء أخرى مجاورة على مساحات مختلفة نحو 5 أفدنة.

وكانت قوات الإطفاء والشرطة والحماية المدنية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس في مساحة كبيرة من أراضي زراعات النخيل، تصل إلى 5 أفدنة بزمام قرية القصر التي تبعد عن مدينة موط عاصمة مركز الداخلة بنحو 40 كيلومترا غربا.