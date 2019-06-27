"زراعة الوادي الجديد" تعقد ندوات إرشادية حول مكافحة الآفات

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الخميس، إنه جرى تنظيم ندوات إرشادية عن مكافحة الآفات الزراعية، حاضر فيها وفد من وزارة الزراعة برئاسة الدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أعقبها تنفيذ جولة ميدانية للمرور على الزراعات الصيفية في نطاق زمام مركز الخارجة ومن ضمنها الذرة الشامية والبرسيم الحجازي وأيضا النخيل.

وأضاف مجد، أن الدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، قد افتتح أعمال الندوة، وأن الإدارة المركزية للمكافحة جاهزة للتعاون ورصد المشكلات وإيجاد حلول لها، وعقد الندوات الإرشادية للتوعية التامة، واخذ الاحتياطات اللازمة نحو القضاء على كافة المشكلات، التى تهدد الثروة الزراعية بالوادي الجديد بصفة خاصة وعلى مستوى كافة المحافظات بصفة عامة.

وأوضح مجد، أن الدكتور ايمن محمود، تحدث عن كيفية التعرف علي دودة الحشد الخريفية من شكلها وطريقة تغذيتها والمخلفات التي تتركها خلفها ودورة حياتها ومظاهر الإصابة وإضرارها وطرق مكافحتها بالتفصيل، كما استعرض المهندس أكمل علي، عن مصائد دودة الحشد وكيفية عملها ووضعها بالحقل وكيفية التفريق بينها، وبين أي يرقة أخري، وتحدث المهندس محمد رياض عن أنواع الجراد المتواجدة وكيفية التميز بين الأنواع وأهم المبيدات المستخدمة وشرح أضرارها (تعريفها - اضرارها - مكافحتها).