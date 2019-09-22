تعقد محكمة النقض جمعيتها العمومية العادية برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد غد الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، وذلك لتوزيع العمل على الدوائر مع بداية العام القضائى الجديد، والذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وتعقد المحكمة جمعيتها العمومية لإقرار جدول أعمال الجمعية والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد.

ويرأس المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اجتماع الجمعية العمومية ويدعو له وفقًا لقانون السلطة القضائية، وهي الجمعية العمومية الأولى للمحكمة التي يترأسها عصر منذ توليه رئاسة المحكمة.

وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارًا من بين مستشاري الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، وذلك خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة في يونيو الماضي، كما تم ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.