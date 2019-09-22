"BMW Z4" تحصد 5 نجوم في اختبارات التصادم.. إليك السر

حصلت السيارة الرياضية "Z4" من الشركة الألمانية "BMM" على تقييم 5 نجوم في اختبارت السلامة والأمان التي تجريه "euroncap".

وبحسب ما نشره موقع "euroncap" الخاص بعمليات الاختبار، فإن السيارة حصلت على نسبة 97% في أمان السائق عند الاصطدام بجسم صلب على سرعة 64 كم/ساعة، بفضل الوسدات الهوائية التي توفرها الشركة داخل السيارة حيث لديها حساسية عالية على التعامل عند الاصطدام.

بينما حصلت على نسبة 87% في حماية الراكب الجانبي للسائق أيضاً عند الاصطدام بجسم صلب على السرعة نفسها، أيضاً نتيجة فاعلية الوسادات الهوائية في السيارة.

فيما حصلت السيارة على نسبة 91% في حماية المشاة عند عبورة الطريق عند سرعة 55 كم/ساعة، حيث يوجد في السيارة مكابح قوية مانع للإنزلاق تمكن السيارة من التوقف عند السرعات العالية.

يذكر أنَّ السيارة تحتوي بمحرك 2.0 لتر موزع على 4 أسطوانات، ويعمل بنظام التيربو، يولد قوة 197 "حصان" وتكون أقصى سرعة للسيارة 240كم/ساعة.

ويتوفر في السيارة ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ8 سرعات وتبلغ قوة تسارع السيارة 100 كم خلال 6.6 ثانية، كما تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.5 لتر من الوقود، وتتووفر في السوق المصري بسعر مليون و195 ألف جنيه.