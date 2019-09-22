باحث: الإخوان فبركوا لقاء بين طه حسين وحسن البنا لتحسين صورتهم

قال حسين عبدالراضي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتصدير صورة غير حقيقية للمجتمع عن التنظيم الإرهابي ليست جديدة، حيث حاولوا فعل ذلك أثناء توليهم الحكم، وامتداد لبداية من تأسيس الجماعة عام 1928.

وأضاف عبدالراضي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الجماعة نشرت صور لمظاهرات ما بعد 25 يناير 2011 على أنها مظاهرات في 2014، بجانب نشرها للشائعات على مدار تاريخها.

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إلى أن جماعة الإخوان فبركت لقاء بين طه حسين وحسن البنا لتحسين صورة الجماعة، مؤكدا أن ما يحدث الآن هو استثمار جديد للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإرهابية التي تبث من الخارج والإعلانات المدفوعة على السوشيال ميديا لتنفيذ مرحلة ثالثة من مخططاتهم، بتزييف الرأي العام المصري والوعي وخلق حالة غير موجودة.

وأوضح أن الشعب المصري على درجة وعي كبيرة جدا، مؤكدا وجود خطوات جادة لمواجهة الشائعات والخطر الذي يمثله غياب المعلومة محاولا ضرب الصحة النفسية للمجتمع المصري، لافتا إلى أن مركز مجلس الوزراء يتخذ إجراءات لدعم واتخاذ القرارات لديه برنامج لكشف الشائعات، والرد عليها لتصدير المعلومات الصحيحة للمواطن المصري، والذي انعكس في وعي المصريين خلال الأسبوع الأخير.