شهد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم، والدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، المتحدث باسم مجلس النواب، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، أداء تحية العلم، مع بدء العام الدراسي الجديد، بمشاركة الطلاب، وذلك في محيط المجمع النظري بالأبعادية.

وقال "صالح"، في كلمته للطلاب، إن سياسة الجامعة التعليمية والبحثية، هي جزء من السياسة العامة للدولة، وهى قابلة للتحقيق إذا ما ترجمت إلى خطط وبرامج يتم تنفيذها بأسلوب عمل الفريق المتكامل وحب الوطن والاهتمام به، والعمل على تحقيق طموحاته وآماله، وهي من أهم الصفات التي يجب أن يكتسبها طلابنا.

وأكد على ضرورة الوقوف صفا واحدا بجانب مصلحة وأمن وسلامة الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة، مشددا علي أهمية الالتزام بكل ضوابط الأمن والسلامة داخل الحرم الجامعي، وأوصى رئيس الجامعة، بالاهتمام بالأنشطة الطلابية والعمل على تطبيق توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمرات الشباب، مؤكدا أن الجامعة استعدت للعام الجامعي الجديد، الذي سيشهد تطويرا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة بين الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة كالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.