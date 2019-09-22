رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وتلويح الأخير بـ"حرب شاملة حتى آخر جندي أمريكي" إن هاجمت السعودية أو أمريكا بلاده.

وقال الجبير في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، "تصريحاته ظريف تؤكد أنه يقول الكثير من الأمور المشينة والغريبة وبصراحة أمور مضحكة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حلفاء منذ 80 عاما وحاربنا العديد من الحروب معا ونزفنا دماء معا، والمملكة العربية السعودية طالما دعمت نفسها، وأن السعودية وأمريكا ليستا متهورتين عندما يتعلق الأمر بالحروب وهو خيارنا الأخير، الإيرانيون هم المتهورون بانخراطهم بمثل هذا السلوك".

وأضاف الجبير: "بالنسبة لما يقولونه، السيد ظريف إما إنه لا يقول الحقيقة أو أنه لا يعلم ما تقوم به حكومته، نحن نعلم أن هناك جزء من الحكومة الإيرانية يعكسون صورة أنهم يريدون التواصل مع العالم إلا أنهم على ما يبدو ليس لديهم نفوذ، وهناك جزء آخر من الحكومة يريدون توسيع الثورة والسيطرة على المنطقة ولا يريدون الحديث، الأمر أشبه بوجهين لعملة واحدة."

وردا على سؤال حول ما يمكن للجبير قوله لظريف، أوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: "هو (ظريف) وغيره من المسؤولين الإيرانيين قالوا العديد من الأمور غير الصحيحة إن لم تكن كذبا صريحا، وعليه القول بأنهم غير مسؤولين أو أنهم لم يقوموا بذلك (هجوم أرامكو) مثير للغضب."

وكان ظريف، قال في مقابلة سابقة مع "سي إن إن، ردا على سؤال عن "ماذا ستكون تداعيات غارة عسكرية أمريكية أو سعودية على إيران الآن؟"،: "حرب شاملة أنا أقدم تصريحاً جدياً حيال الدفاع عن بلدنا، وأقدم تصريحاً جدياً بأننا لا نريد حرباً ولا نريد الاشتراك في مواجهة عسكرية، فنحن نؤمن بأن مواجهة عسكرية مبنية على الخداع هي أمر مروع. سيكون هناك الكثير من الضحايا، لكننا لن نتهاون في الدفاع عن أراضينا".