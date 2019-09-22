احتفل برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) في كلية الهندسة جامعة عين شمس بتخريج الدفعة السابعة من البرنامج، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية، لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور عبدالناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة البرنامج.

وأشاد الدكتور محمود المتيني، خلال كلمته، بالتعاون العلمي الممتاز بين جامعتي عين شمس وشتوتجارت، مؤكدا أهمية الدعم الذي تقدمه الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD باعتبارها شريك أساسي في البرنامج.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، خلال كلمته، إلى أهمية برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) وما أضافه للكلية والجامعة من نافذة مميزة للتعاون الدولي والتعليم المتميز، مؤكدا على دوام دعم الكلية لبرنامج وأنشطته المستقبلية.

وأوضح الدكتور محمد صالحين، مدير البرنامج بجامعة عين شمس، أنه منذ إنشاء برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) في 2010، تم منح درجة الماجيستير لـ120 طالب من 26 دولة حول العالم.

وشهد الحفل تخرج 19 طالب وطالبة حصلوا على درجات الماجيستير المزدوجة من جامعتي عين شمس وشتوتجارت أو من أحدهما، وبمناسبة دخول البرنامج عامة العاشر.

وكرم "المتيني" أعضاء هيئة التدريس والشركاء المساندين للبرنامج خلال إنشائه والمساهمين في تنميته وتطويره، كما شهد الحفل توزيع شهادات للخريجين.

حضر الاحتفال الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد الطوخي، نائب رئيس الجامعة الأسبق، وإيزابل ميرينج، مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة، والدكتور محمد صالحين، مدير البرنامج بجامعة عين شمس، والدكتور أستريد لاي، مدير البرنامج بجامعة شتوتجارت، والدكتورة مروة عبداللطيف، منسق البرنامج السابق من جامعة عين شمس، والمهندسة فرانسيسكا لاوا، منسق البرنامج السابق من جامعة شتوتجارت، إضافة إلى لفيف من أساتذة البرنامج بالجامعتين.