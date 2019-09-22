قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو لي تشانج، اليوم، إن العلاقات "المصرية-الصينية" شهدت دفعة قوية خلال الستة أشهر الماضية، حيث قام عشرون وفدا صينيا على مستوى نائب وزير، أو أعلى لزيارة مصر، لبحث التعاون في مجالات التجارة والزراعة والدبلوماسية والعسكري والتكنولوجيا، والآثار والتنمية المحلية، مضيفا في لقاء صحفي عقده بمقر السفارة الصينية بالقاهرة، إنه التقى بنحو عشرين مسؤولا مصريا، منذ تسلمه مهام منصبه في منتصف يونيو الماضي، ما يؤكد الرغبة الشديدة للعمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار تشانج، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بزيارة الصين ست مرات منذ توليه مقاليد الحكم، والتقى الرئيس الصيني شي جين بينج، تسع مرات، مشيرا إلى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة الرئيس السيسي لـ"بكين"عام 2014 .

وشدد الدبلوماسي الصيني، على استعداد "بكين" لدعم ربط مبادرة "الحزام والطريق" برؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنها تشارك بنشاط في مشروع تنمية محور قناة السويس، سعيا وراء تحقيق التنمية المشتركة لكلا البلدين، وأوضح تشانج، أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 6.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وتابع السفير الصيني قائلا إن بلاده تساهم بمشروع إنشاء مركز تركيب وتجميع واختبار الأقمار الصناعية، ومشروع "مصر سات 2" وذلك في إطار التعاون الثنائي في مجال الفضاء، واستضافة القاهرة لوكالة الفضاء الأفريقي، منوها إلى أن هذه المشروعات ستساعد مصر على التخطيط والرصد في مجالات الزراعة والموارد البحرية بهدف تحسين الأحوال المعيشية.

وأضاف تشانج، أن "بكين"، أقامت المختبر "المصري- الصيني" للطاقة المتجددة في مايو الماضي، والذي نجح في إنتاج أول خلية شمسية، وكذلك تنفذ الصين مشروع إقامة خطوط الكهرباء بجهد 5 "كيلوفولت" كما يتم إقامة المنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان، موضحا أن المسؤولين المصريين بحثوا مع الجانب الصيني التعاون في مجال السيارات الكهربائية، حيث تم توريد بعض السيارات النموذجية لمصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى إمكانية إنتاج هذه السيارات في مصر مستقبلا.

وأوضح الدبلوماسي الصيني، أن شركة "هواوي" الصينية تنفذ مشروع توريد منشآت الاتصالات بواحة سيوة، لربطها بالمناطق الحضرية في مصر، وكذلك مشروع توفير خدمة الاتصالات والإنترنت لمنطقة وادي الملوك بمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاق بين شركة "هواوي" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد 12 ألف شاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال تشانج، إن نحو نصف مليون سائح صيني قاموا بزيارة مصر خلال العام الماضي حيث أعربوا عن إعجابهم بالحضارة المصرية القديمة والآثار المصرية، مطالبا بالعمل على توفير المزيد من الخدمات السياحة ومنها اللوحات الإرشادية باللغة الصينية، مشيرا إلى بدء تسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة إلى مدينة "هاتشنو" الصينية اعتبارا من شهر نوفمبر القادم.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، أوضح السفير الصيني بالقاهرة خلال اللقاء الصحفي، أن بلاده عينت مؤخرا مبعوثا جديدا للشرق الأوسط، وأنها على استعداد أن تلعب دورا في إيجاد حلول لقضايا الشرق الأوسط، مؤكدا استعداد "بكين" للتواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية في المنطقة، وتشجيعها على الانخراط في الحوار والتشاور لإيجاد حلول سياسية، وأكد تشانج، في رده على سؤال حول الهجوم علي المنشآت النفطية في السعودية، إدانة "بكين" لهذا الهجوم، وأنها تدعو لفتح تحقيق لتحديد من وراء هذا الهجوم الذي يعد تهديدا خطيرا للأوضاع في الخليج ويؤثر على سوق الطاقة الدولية.

وأشار الدبلوماسي الصيني في رده على سؤال، أن الصين ترى أن التعاون والحوار أفضل من الصراع والمواجهة التجارية مع "واشنطن"، متهما أمريكا بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية، مشددا على أن بلاده لا تريد الحرب التجارية، ولكنها لا تخشاها.

وأوضح تشانج، أن الحرب التجارية لن تضر الصين فحسب بل جميع دول العالم، مناشدا المجتمع الدولي العمل للحفاظ على نظام تجارة متعدد الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة.

وتابع سفير الصين لدى مصر قائلا: إن الصادرات الأمريكية للصين تراجعت بنسبة 25.7% بينما انخفضت الصادرات الصينية إلى أمريكا بنسبة 2.6 %، في حين زادت الواردات الصينية من دول العالم إلى نسبة 3.9%.

وحول التطورات في هونج كونج، قال السفير الصيني إن بلاده تعمل على حماية سيادة وسلامة البلاد، وإنها ترفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الصينية، موضحا أن بعض الدول الغربية تدعم ما يسمى "الثورة الملونة في هونج كونج" بهدف عرقلة التنمية في الصين وزيادة المتاعب، مؤكدا أن هذه المحاولة لن تنجح.

وأشار إلى قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعقد جلسة استماع في 18 سبتمبر الجاري حول مشروع قانون حقوق الإنسان في هونج كونج بمشاركة بعض الانفصاليين، ما يعد انتهاكا صارخا وتدخلا في الشؤون الصينية الداخلية.

وأوضح تشانج، أن الصين التي تحتفل هذا العام بمرور سبعين عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، حققت إنجازات كثيرة، من بينها انتشال 740 مليون شخص من الفقر، فيما تخطى الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 13 تريليون دولار، واحتلت المركز الأول في حجم التجارة الخارجية للبضائع بقيمة 4.6 تريليون دولار، وبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي 9.5% منذ بداية الإصلاح الاقتصادي عام 1978.

وأكد الدبلوماسي الصيني، أن الصين تعد أكبر قوة محركة للنمو الاقتصادي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية بنسبة تقدر بنحو 30%، بينما بلغت الاستثمارات الصينية في الخارج نحو 130 مليار دولار، موضحا أن بلاده وقعت على 150 اتفاقية في منذ إطلاق "مبادرة الحزام والطريق" التي تستهدف بناء مجتمع "المصير المشترك".