دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم، إلى تشكيل حكومة "مستقرة" تضم كلا من الليكود برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وبيني جانتس زعيم التحالف الوسطي أزرق أبيض الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية.

وقال ريفلين الذي بدأ مساء اليوم، مشاوراته مع الأحزاب السياسية حول الشخصية التي ينبغي تكليفها تشكيل الحكومة المقبلة، "أنا مقتنع بأنه يجب تشكيل حكومة مستقرة تضم الحزبين الكبيرين".

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، أعلن في وقت سابق، اليوم، أنه لن يؤيد نتنياهو ولا جانتس لترأس الائتلاف الحكومي المقبل في أعقاب النتائج المتقاربة التي حققاها في انتخابات الأسبوع الماضي.

وتحدث ليبرمان إلى الصحفيين تزامنا مع بدء ريفلين مشاوراته مع الأحزاب السياسية، لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع ريفلين مع ليبرمان، والذي يتزعم حزب إسرائيل بيتنا القومي في وقت لاحق، اليوم.

ودعا ليبرمان إلى تشكيل حكومة وحدة بين حزبه وحزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو والتحالف الوسطي أزرق أبيض بزعامة جانتس، وقال إنه لا يستطيع دعم نتنياهو الآن لأن الأخير مستعد لتشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب اليهودية المتشددة في إسرائيل والتي يتهمها ليبرلمان بمحاولة فرض الشريعة اليهودية على السكان العلمانيين.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي السابق، أنه لا يستطيع أيضا دعم جانتس راهنا لأنه قد يتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب المتشددة أو مع الأحزاب العربية التي وصفها بانها "معادية".

جدير بالذكر، أن حزب "إسرائيل بيتنا"، فاز بثمانية مقاعد في انتخابات الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا في انتخابات الثلاثاء الماضي.