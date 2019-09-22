"الوطن" تكشف أسماء مهندسي "الرئاسة" و"المقاولون العرب" المتهمين بالكسب

كشفت مصادر قضائية عن اسم المهندسين برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب المحالان للمحاكمة الجنائية على خلفية الحصول على كسب غير مشروع قيمته 27 مليون و584 ألف و907 جنيهات، من خلال سعيهم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم.

وتضمن أمر الإحالة اسم المتهمين، وهما محي الدين فرهود، مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الالكترونية برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور، مهندس بشركة المقاولون العرب، والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كافة الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية.

وأضافت المصادر، أن القضية حققها المستشار محمد نورالدح، وكيل جهاز الكسب غير المشروع، واصفة بأنها "قضية فساد عائلي" لكون المتهمين فيها من أسرة واحدة، حيث تضم قائمة المتهمين المتهم الأول وزوجتيه السابقتين، والمتهم الثاني وزوجته وشقيق زوجته ووالد زوجته "حماه".

وأكدت المصادر أن تلك القضية تعود لفترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى عام 2013، وعقب ثورة 30 يونيو كشفت الرقابة الإدارية عن وقائعها بالكامل وضبط المتهمين.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال في الأول من أغسطس الماضي، مسئول بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، ومهندس بشركة مقاولات والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير جميع الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهما بالحصول على كسب غير مشروع قيمته 27 مليون و584 ألف و907 جنيهاً، من خلال سعيهم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم.