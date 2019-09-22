أحال جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، مسؤولا بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، المسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، وأحال مهندسا بشركة مقاولات -هي الأكبر في مصر- المسؤول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع أنّ المتهمين الأول والثاني بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1970، الأول: مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الالكترونية برئاسة الجمهورية والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، والثاني: مهندس بشركة المقاولون العرب والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات، بسعيهما لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم.

وحسب التحقيقات، ارتكب المتهمان ما يلي، المتهم الأول: الكسب الناشئ عن تضخم الثروة وعدم تناسبها مع مصادر الدخل المشروعة، بأن حصل لنفسية ولزوجتيه السابقتين عليّة عبدالرحمن عباس، وإیمان عمرو بسيوني أحمد، وحال قيام رابطة الزوجية معه، ولزوجته الحالية شيماء محمد أنيس عقيد، على كسب غير مشروع بما قيمته 11 مليونا و309 ألفا و29 جنيهًا، بأنّ حصل لنفسه على مليون و227 ألفًا و51 جنيهًا، ولزوجتيه السابقتين وزوجته الحالية على 10 ملايين و27 ألفًا و878 جنيهًا، وكان ذلك ناشئة عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن إثبات مصدر مشروع لها.