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التعليم العالي تفتتح جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية

التعليم العالي تفتتح جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية

حفل إفطار جماعي لطلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا في العلمين الجديدة

حفل إفطار جماعي لطلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا في العلمين الجديدة

القوى العاملة تنجح في رفع حظر السفر وتجديد إقامة مصري في السعودية

القوى العاملة تنجح في رفع حظر السفر وتجديد إقامة مصري في السعودية

"BMW Z4" تحصد 5 نجوم في اختبارات التصادم.. إليك السر

"BMW Z4" تحصد 5 نجوم في اختبارات التصادم.. إليك السر

باحث: الإخوان فبركوا لقاء بين طه حسين وحسن البنا لتحسين صورتهم

باحث: الإخوان فبركوا لقاء بين طه حسين وحسن البنا لتحسين صورتهم

تجديد حبس ربة منزل وعشيقها وآخر.. قتلوا الزوج وألقوا جثته في النيل

تجديد حبس ربة منزل وعشيقها وآخر.. قتلوا الزوج وألقوا جثته في النيل

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من الانتقاد للمديح.. فايلر يبدأ مشواره بـ"ريمونتادا" في قلوب الأهلوية

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يستعد ميدان التحرير لاستقبالها.. قصة نقل مسلة رمسيس الثاني إلى القاهرة

خبير توظيف يوضح كيف تعد CV قوي للفوز بوظيفة بمرتب 15 ألف جنيه

خبير توظيف يوضح كيف تعد CV قوي للفوز بوظيفة بمرتب 15 ألف جنيه

المصريون يواجهون "ثالوث الشر": "إعلام مُفبرك.. إخوان هاربون.. ومقاول كاذب"

المصريون يواجهون "ثالوث الشر": "إعلام مُفبرك.. إخوان هاربون.. ومقاول كاذب"

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وزارة الري تعلن عن 46 وظيفة شاغرة.. الشروط والتفاصيل

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