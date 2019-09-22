تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدرسة العجوزة الإعدادية والثانوية بنات في أول أيام العام الدراسي الجديد، رافقه العقيد محمد عبدالهادي، المستشار العسكري بالمحافظة، وخالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، واللواء هاني العناني، رئيس حي العجوزة.

ودعا المحافظ الطلاب بعدم الإلتفات للشائعات والاستعانة بالمصادر الصحيحة في الحصول على المعلومات والحقائق، مؤكدا أن الوطن يسير بخطوات ثابتة نحو التنمية والازدهار.

وتفقد الفصول للإطمئنان على حالة الديسكات والتواصل مع الطالبات والاطمئنان منهم على توافر سبل الراحة، وتوافر التابلت بالنسبة للمرحلة الثانوية والاستفادة منه، والتأكد من تسلمهم للكتب الدراسية، لافتاً إلى أن أي تقصير أو إهمال يعرض حياة الطلاب للخطر سيقابل بكل قوة وحزم ولن يتهاون مع المسئول عنه.

وقرر المحافظ مكافأة مديرة إدارة العجوزة التعليمية، ومديرة المدرسة، ومسئولة النشاط الفني، بمنحهم شهر من راتبهم تقديرا منه لمجهودهم، مضيفا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تولي اهتماما كبيرا للشباب لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها.

من جانبه أكد مدير مديرية التربية والتعليم انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة، كما تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الطلاب.