أكد مستشار النمسا السابق ورئيس حزب الشعب النمساوي- أكبر الأحزاب النمساوية-سيباستيان كورتس، اليوم، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي ستجرى في النمسا، الأحد المقبل، ستسفر عن ائتلاف حكومي مستقر يعمل بجد وإخلاص لصالح البلاد، مشيرا إلى أن حكومة أقلية ليست هي خياره المفضل ولكنه لا زال مطروحا على الساحة السياسية.

وأوضح كورتس، في تصريحات، أن حزبه سيلتزم بالحد الأقصى للإنفاق في الحملات الانتخابية والذي يقدر بـ 7 ملايين يورو، مشيرا إلى ضرورة أن يكون حزبه خاليًا من الديون في غضون خمس سنوات، مضيفا أن جميع استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزبه في مقدمة الأحزاب بفارق على الأقل 10% عن أقرب المتنافسين، ولكنه لا يرغب في أن يدخل حزبه الانتخابات بثقة زائدة أو يتعامل مع المعركة الانتخابية على أنها محسومة لصالح حزبه.

ولم يحدد كورتس، فرص التعاون مع حزب الحرية في إعادة تشكيل الائتلاف الحكومي مرة أخرى، مشيرا إلى ضرورة انتظار نتائج الانتخابات حيث يشك في قدرة حزب الحرية على الفوز بنسبة جيدة من أصوات الناخبين في البلاد، وفيما يتعلق بسياسة الهجرة، معربا عن تأييده أي إجراءات لحماية التقاليد والهوية النمساوية والدفاع عنها ضد التأثيرات السلبية الناتجة عن الوافدين من ثقافات مختلفة تحاول فرض نفسها على المجتمع النمساوي .