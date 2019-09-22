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تسليم 13 عقدا لتقنين أراضي أملاك دولة لمواطنين بكفر الشيخ

تسليم 13 عقدا لتقنين أراضي أملاك دولة لمواطنين بكفر الشيخ

محافظ دمياط توافق على فتح قسم لوجستي جديد بالتعليم الفني

محافظ دمياط توافق على فتح قسم لوجستي جديد بالتعليم الفني

محافظ القليوبية: بدء العمل بالمرحلة الثانية والثالثة من ممشى الكورنيش

محافظ القليوبية: بدء العمل بالمرحلة الثانية والثالثة من ممشى الكورنيش

محافظ أسيوط يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية

محافظ أسيوط يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية

انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية بـ بلبيس الخميس

انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية بـ بلبيس الخميس

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة وتحذير من الشبورة المائية

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة وتحذير من الشبورة المائية

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يستعد ميدان التحرير لاستقبالها.. قصة نقل مسلة رمسيس الثاني إلى القاهرة

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