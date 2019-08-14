أعلنت سفينة الإنقاذ الإسبانية غير الحكومية "أوبن آرمز"، أن المحكمة الادارية التابعة لإقليم لاتسيو -عاصمته روما- أصدرت أمراً بتعليق الحظر المفروض على السفينة دخول المياه الإيطالية.

وأشارت مصادر صحفية محلية إلى أن السفينة، وعلى متنها 147 مهاجراً، الذين تم إنقاذهم منذ عدة أيام، تتجه الآن نحو إيطاليا، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.

وكان وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني قد أكد في وقت سابق اليوم الاربعاء على رفضه أي دعوة للسماح بفتح أي مرفأ بالبلاد لإنزال المهاجرين العالقين، كاشفاً عن رسالة من رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي بهذا الصدد، وقال سالفيني للصحفيين : "راسلني رئيس الوزراء كونتي عن إنزال عدة مئات من المهاجرين على متن إحدى سفن المنظمات غير الحكومية الموجودة في مياه أجنبية. سأجيب، بأدب، أنه ليس من المفهوم لماذا يتعين إنزالهم في إيطاليا".

وكانت منظمة الإغاثة الكاثوليكية "كاريتاس"، انتقدت بشدة في وقت سابق، سياسة الحكومة الايطالية تجاه المهاجرين العالقين منذ عدة أيام على متن سفن منظمات غير حكومية بمياه المتوسط، وكتب فرع المنظمة بالعاصمة روما، في تغريدة عبر "تويتر": هذه الحكومة في أزمة ليس لأنها تفتقر إلى الأغلبية، إنها في أزمة لأنها تفتقر إلى الكرامة، في إشارة إلى إعلان فض الائتلاف الثنائي الحاكم وطلب أحد طرفيه حجب الثقة عن رئيس الوزراء، ورأت أنه "لا يمكن ترك مائة طفل على متن سفينة لمدة أسبوعين. نحن لا نشاطرها في ذلك ونطلب عودة الإنسانية".