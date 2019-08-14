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نجل حسين سالم لـ"الوطن": دفنا والدي بجوار ابني تنفيذا لرغبته.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

نجل حسين سالم لـ"الوطن": دفنا والدي بجوار ابني تنفيذا لرغبته.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

صراع ينذر بانفجار.. سيناريوهات ما بعد تهديد صلاة المسلمين في الأقصىى

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