زار اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط الطفلة "ريتاج محمود علي" المقيمة بقرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر والبالغة من العمر 4 سنوات بقسم الحروق بمستشفى أسيوط الجامعي وذلك بعد نقلها من مستشفى الأقصر الدولي وتوفير مكان لها بالمستشفى الجامعي وذلك في استجابة سريعة لبلاغ من خط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك على خلفية إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة نتيجة لقيام زوج والدتها بإشعال النيران بالمنزل وما ترتب عليه من تدمير محتويات المنزل وإصابة الطفلة بالحروق فضلاً عن قيامه بقتل والدتها وجدتها وشقيقتها طعناً بالسكين.

وقال محافظ أسيوط إنه فور الإبلاغ عن الحالة تم التنسيق مع الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وتم نقل الحالة وتحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتم حجزها بالعناية المركزة بقسم الإصابات بصفة استثنائية تمهيدًا لنقلها لقسم الحروق.