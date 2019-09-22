أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، استضافة مصر -لأول مرة فى تاريخها وتاريخ اتحاد أسواق المال العالمية- اجتماعات الأسواق الناشئة GEM واجتماعات هيئات أسواق المال بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر 2020.

"عمران" يحذر من تداول العملات الافتراضية بالأسواق الناشئة

وقال «عمران»، فى ختام اجتماعات الأيوسكو التى عُقدت بمدينة سان بطرسبرج الروسية إن هيئة الرقابة المالية المصرية أكدت أمام المشاركين من مراقبى أسواق المال -على مستوى العالم- عدم مشروعية تداول العملات الافتراضية وحذَّرت من تداولها بالأسواق الناشئة، لما تواجهه من مجال واسع للاحتيال المالى، خاصة أنها غير خاضعة لأى أطر تنظيمية أو تشريعية.

وقال رئيس الهيئة إن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية تجعلنا نجدد إطلاق هذا التحذير أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامى استخداماتها، وباتت تشكل متغيراً مهماً فى صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية.

منظمة الأيوسكو الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها، بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم.

وتحتفظ مصر بمقعدها فى مجلس إدارة الأيوسكو للدورة الثالثة على التوالى «2018 - 2020» بعد فوزها فى الانتخابات كممثل عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط «AMERC» منذ أبريل 2018.