أعلن وزير الإسكان البدء فى أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر بطاقة إنتاجية «400 ألف م3/يوم»، وبتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 1.5 مليار جنيه، لتخدم مدن 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر.

وأضاف فى بيان، اليوم، أن الشركة المنفذة للمشروع بدأت بأعمال حفر الخزانات للمرحلة الثالثة من المحطة، وسيجرى صب الخرسانات، كما جرى تخطيط طُرق المحطة، وتمهيد الطرق المؤدية إليها، وجارٍ إنشاء المكاتب التنفيذية، لتأمين احتياجات مدينة 6 أكتوبر والمدن المجاورة من مياه الشرب، ولتأهيل المحطة القديمة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن المرحلة الثالثة من المحطة ستقام على مساحة 28.5 فدان، ومن المخطط أن تتكون المحطة من خزانات مياه أرضية بسعة 100 ألف م3، وغرفة توزيع رئيسية، وغرفة الخلط، وغرفة العائد، وغرفة المروقات والمرشحات الرملية السريعة، ومبنى ومخزن للكيماويات، ومبنى الكلور، ومحطة رفع المياه العكرة، وعنبر طلمبات المياه المرشحة، ومبنى المحولات ومبنى المولد، وخزان الوقود وغرفة الكهرباء الرئيسية، ومبنى إدارى ومخازن وورش ومنظومة المطرقة المائية، وسور ومنطقة خضراء.

وأضاف رئيس الجهاز أن المحطة سيجرى تشغيلها باستخدام التقنيات الألمانية الصديقة للبيئة، على أن يجرى تخصيص نسبة 40% من التكلفة الإجمالية للمحطة للأعمال المدنية، ونسبة 60% من التكلفة للأعمال الكهروميكانيكية، ومدة التنفيذ 24 شهراً.