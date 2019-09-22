أعلنت وزارة قطاع الأعمال، أنه سيتم التصرّف فى الأراضى غير المستغلة المملوكة لشركات القطاع بعد تغيير استخدامها من صناعى إلى سكنى تجارى، لتحقيق أفضل العوائد لتمويل تطوير وسداد مديونيات الشركات.

وأضافت الوزارة، فى بيان، اليوم، أن تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج تبلغ 21 مليار جنيه، وتستغرق 30 شهراً، وتشمل تحديث الماكينات والمعدات، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإدارة ونظم العمل، منها 700 مليون جنيه لتدريب ورفع كفاءة العاملين.

وأكدت الوزارة بدء تنفيذ مشروع «جسور»، الذى تنفّذه «القابضة للنقل البرى والبحرى» والشركات التابعة، لمد جسور التجارة الخارجية إلى أفريقيا وأوروبا، أبريل المقبل، ويضم المشروع 4 خدمات هى النقل البرى والبحرى، والتجميع والتسويق، والمعارض الدائمة، والتأمين، ومن المقرر افتتاح خدمة التخزين البحرى، أول أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن «جسور»، تم الإعداد له، يوليو الماضى، ويبدأ تنفيذه، أكتوبر المقبل، لنقل المنتجات من المصنع إلى ميناء السخنة، ثم التخليص الجمركى والشحن البحرى برحلة منتظمة، أسبوعياً، عبر خط ملاحى من «العين السخنة» إلى «مومباسا» فى كينيا، على أن توفر الوزارة خدمة مميزة للشحن والنقل البحرى والتخزين فى مستودعات شركة «النصر» لضمان وصول المنتجات المصرية إلى 6 دول أفريقية.

فى سياق موازٍ، وقعت مصر وسويسرا، اليوم، اتفاق تعاون لتوفير الدعم المالى والفنى لتمويل برنامج المنسوجات والملابس العالمى «جيتكس GTEX»، بهدف زيادة التنافسية التصديرية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وقالت وزارة التجارة، فى بيان، إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2021، ويهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل بقطاع المنسوجات، بتمويل 1.5 مليون فرنك سويسرى منحة من الحكومة السويسرية، بجانب مساهمة الحكومة المصرية بـ10% من ميزانية المشروع.