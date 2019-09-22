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محافظ أسوان يفاجئ عددا من المدارس ويرصد سلبيات ومخالفات

محافظ أسوان يفاجئ عددا من المدارس ويرصد سلبيات ومخالفات

الهوية وليبيا والمناخ.. الظهور الأول للسيسي تحت قبة الأمم المتحدة: "تحيا مصر"

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محافظ أسيوط يوجه بسرعة انتهاء الأعمال الإنشائية لمستشفى أبوتيج

محافظ أسيوط يوجه بسرعة انتهاء الأعمال الإنشائية لمستشفى أبوتيج

الأمم المتحدة: العالم على استعداد للتعامل بجدية بشأن أزمة المناخ

الأمم المتحدة: العالم على استعداد للتعامل بجدية بشأن أزمة المناخ

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