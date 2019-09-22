أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم، ضرورة إبعاد بلاده عن شبح الحرب وألا تكون ساحة حرب لأي صراع بالمنطقة.

وقال مكتب الحلبوسي، خلال لقاء مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إن اللقاء بحث مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، والأحداث التي تشهدها المنطقة، وأهمية إبعاد شبح الحرب عنها، وتغليب لغة التفاهم والحوار لنزع فتيل الأزمة والحفاظ على الاستقرار بما يخدم الجميع، وضرورة إبعاد العراق عن أن يكون ساحة حرب لأي صراع.

وأكد البرلمان العراقي، أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تنسيق المواقف وتوحيدها بين القوى السياسية فيما يخص التشريعات المهمة التي تخدم المواطن، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" العراقية.