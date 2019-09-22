أعلن الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، أن نسبة التسجيل فى المشروع وصلت إلى 55% بتسجيل 498 ألفاً و946 مواطناً فى المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة، مشيراً إلى فتح أكثر من 153 ألفاً و410 ملفات عائلية إلكترونية من خلال 25 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء بورسعيد.

"السبكى": 5094 جراحة فى 10 أسابيع.. و14 "استئصال أورام"

وأعلن «السبكى»، فى بيان اليوم، عن فتح باب وحدة صحة أسرة الصفوة بحى الزهور، ليصبح إجمالى الوحدات والمراكز 26 من إجمالى المستهدف «35»، والمخطط توفيرها لتغطية المحافظة بالكامل، موضحاً أن منظومة التأمين الصحى نجحت خلال 10 أسابيع، منذ بدء التشغيل التجريبى بالمرحلة الأولى فى بورسعيد، فى إجراء 5094 عملية جراحية، منها 1641 عملية كبرى.

وأكد مدير المشروع سعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد للوصول إلى المواطنين أينما كانوا، من خلال مبادرة «سجل فى مكانك» التى تستهدف كبار السن وغير القادرين على التسجيل بالمنظومة بصورة مباشرة، وأوضح أن المنظومة وصلت إلى عدد كبير من المواطنين فى بورسعيد للتسجيل بها، مؤكداً نجاح خيمة التأمين الصحى المتنقلة فى محطتها الثانية فى تسجيل أكثر من 1000 ملف عائلى فى حى المناخ.

وأشار إلى نجاح مستشفى التضامن فى إجراء أول عمليتَى استئصال ورم بالقولون، الأسبوع الماضى، ليصل مجموع عمليات جراحة الأورام بالمستشفى إلى 14 خلال الشهر الماضى، أجراها فريق جراحى عالى المستوى.

وأكد «السبكى» أن المنظومة الجديدة ستُحدث فارقاً فى حياة المواطنين وتحميهم من المخاطر الصحية، وهى التجربة التى تتكاتف فيها كل أجهزة الدولة المعنية لضمان تقديم خدمة صحية وفقاً للمعايير القياسية العالمية.