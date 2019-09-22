افتتاح مدرستين جديدتين أنشأتهما مصر الخير والبنك الأهلي في المنيا

أناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، لافتتاح مدرستين جديدتين بمركز سمالوط بحضور مدحت القاضي رئيس مركز سمالوط.

وافتتح السكرتير العام مدرسة دفش الجديدة للتعليم الأساسي بدفش التابعة لقرية قلوصنا ومدرسة مجمع أسطال الابتدائية والتي نفذتهما مؤسسة مصر الخير بتمويل من البنك الأهلي وبإشراف هيئة الأبنية التعليمية.

وتفقد السكرتير العام فصول المدرستين وتجهيزات المكتبة ومعمل الحاسب الآلي كما تفقد الملعب الخاص بالمدرسة مشيدًا بالتجهيزات الموجودة بالمدرسة مقدمًا الشكر لمؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي على مساهمتهم المستمرة لتحقيق التنمية للمجتمع وخاصة في المناطق الفقيرة والمحرومة.