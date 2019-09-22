محافظ أسيوط يوجه بسرعة انتهاء الأعمال الإنشائية لمستشفى أبوتيج

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم الأحد، الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمستشفى أبوتيج المركزي النموذجي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات لتقديم خدمة صحية متكاملة ذات جودة عالية تنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصحي وحريصة على تطوير قدرات مستشفيات الصحة التي تقدم الخدمات المجانية للمواطنين والارتقاء بها لتقدم خدمة علاجية متميزة منوهاً أن الأولوية لكافة الأجهزة المعنية حالياً هو الاهتمام بالمواطن والدفع بالخدمات المقدمة له طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع المحافظ مع مسئولي الشركة المنفذة ما وصلت إليه الأعمال الإنشائية لمستشفى أبوتيج المركزي النموذجي والتي يتم تطويرها ضمن المشروع القومي لرفع كفاءة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وقال إن خطة التطوير بمستشفى أبوتيج تشمل الإنشاءات والأجهزة الطبية وتتضمن 56 غرفة لإقامة المرضى بقوة 142 سريرا بالإضافة لـ 12 غرفة لإقامة الأطباء والتمريض وقسم العيادات الذى يتكون من 17 عيادة خارجية وقسم الحضانات والأشعة والعلاج الطبيعي والعمليات والمناطير والغسيل الكلوي و9 غرف عزل وعنايات القلب والعناية المركزة والطوارىء.