استقبل اليوم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة رئيس النادي، لتقديم التهنئة له على توليه منصبه الجديد وتمنوا له التوفيق.

وقال مصدر قضائي بالمجلس إن المستشار حسام الدين أكد على تميز مدرسة الإسكندرية في العطاء القضائي والإنجاز المعهود عنهم ودقة تنظيم العمل في محراب العدالة، كما أكد أهمية رفع مستوى إنجاز قضايا المواطنين أولاً بأول، والعمل على تجاوز التحديات التي تعترض أعمال المحاكم وبما يكفل تحقيق العدالة، وتوطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لحقوق الدولة، وعماداً للأمن القضائي بين الناس.