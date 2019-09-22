طريق يومي تسلكه الفتاة من منزلها إلى مركز الدروس الخصوصية في محافظة بني سويف، تتلقى دروسها وتعود في موعدها دون تأخير أو "مشاوير" جانبية، تخرج من المنزل في موعد محدد ومتعود في آخر معروف، إلا أنها في ذلك اليوم المشئوم خرجت ولم تعد، لتقضي أسرتها، حتى اللحظة، أسبوعًا من البحث دون الوصول لأي نتيجة.

في تمام الساعة الواحدة ظهر الأحد الماضي، 15 يوليو، خرجت كوثر سليم، طالبة الصف الثالث الثانوي من منزلها بالحي الخامس في مدينة بني سويف، متوجهةً نحو حي الأباصيري من أجل الدروس التي بدأتها منذ ما يقرب الشهرين، حسب رواية والدها سليم سيد لـ"الوطن".

كوثر اختفت من أسبوع.. خرجت تروح الدرس وموصلتش

ويحكي والد الفتاة تفاصيل اليوم المشئوم قائلًا: "يوم الأحد اللي فات كوثر خرجت الساعة 1 من البيت والمفروض الطريق للدرس بياخد نص ساعة وبتاخد 3 دروس جغرافيا وتاريخ وعلم نفس بيستمروا للساعة 6 ونص، يعني بترجع البيت الساعة 7 كل مرة" إلا أنها لم تعد في ذلك اليوم حتى عودة الرجل من صلاة العشاء.

في محاولة من الأب للوصول لابنته التي تأخرت عن موعد عودتها إلى المنزل كثيرًا، حاول مهاتفتها إلا أنه وجد أن هاتفها مغلق، لتصيبه حالة من الخوف والقلق الشديدين، "طلعت على مركز الدروس الخصوصية المدرسين بتوعها قالولي دي مجاتش أصلًا النهاردة"، لتسود الدنيا في وجه الأب الذي أصبح على يقين أن ابنته أصابها مكروها.

"كوثر" ليس لها أصدقاء في محافظة بني سويف، فالفتاة ولدت وتربت وتعلمت في المملكة العربية السعودية، حيث كان يعمل والدها، وعاد إلى مصر خلال شهر رمضان الماضي للاستقرار في مصر أخيرًا، وهو الأمر الذي زاد من صعوبة البحث عنها، فلا أصدقاء مقربون لها لسؤالهم عنها، ولا أحد يعرف أي أماكن يمكن الذهاب إليها.

الفتاة قضت حياتها في السعودية وعادت لمصر منذ 4 شهور فقط وليس لها أصدقاء أو أعداء

الأب لا يجد سببًا يدعو أحدًا لاختطاف ابنته، "مكانتش لابسة دهب ومش بتشيل فلوس كتير وبتاخد أكلها معاها وهي ماشية ولها 3 إخوات بنات أكبر منها اتعلموا في بني سويف وقعدوا طول سنين الكلية ساكنين في دار طالبات محدش عملهم حاجة" كما أنها لم تتعرض لأية مضايقات أو مشكلات خلال الفترة الماضية في مصر.

أسبوع منذ غياب "كوثر" اشتعلت فيه "السوشيال ميديا" للبحث عنها ومحاولة الوصول إليها، ولجأ فيها الأب لعدة محاولات وإجراءات، كان أولها بلاغ بتغيبها في مديرية أمن بني سوبف، ثم عدة استغاثات لجهات حكومية "الشرطة بتدور وبتقوم بدورها بس بعت تلغرافات استغاثة لمجلس الوزرا والنائب العام ورئاسة الجمهورية" فالرجل الذي يتشبث بهاتفه منتظرًا أي مكالمة تدله على طريق ابنته ما زال متمسكًا بالأمل في عودتها مرة أخرى.