اختفاء طالبة ثانوية ببني سويف.. وأسرتها: كانت في درس خصوصي ومرجعتش

اختفت طالبة بالمرحلة الثانوية العامة في بني سويف، بعد خروجها لحضور درس خصوصي بمنطقة الأباصيري بمدينة بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، بتلقيه بلاغا من "سليم.س.م" 56 سنة، موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، مقيم الحي الخامس مدينة بني سويف الجديدة، بغياب ابنته "كوثر"، طالبة، مقيمه بذات العنوان، وأدلى بأوصافها.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال والد الطالبة قرر أن ابنته خرجت من المنزل لتلقي درس خصوصي بمنطقة الأباصيري دائرة القسم، ولم تعود للمنزل، ونفى وجود شبهه جنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، والنشر عن الغائبة بأوصافها، وتحرر المحضر رقم 4754 إداري قسم شرطة بني سويف.