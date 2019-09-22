أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء العراقية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وقدم المصدر - وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" - العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مجددًا رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن في بيان، أمس السبت مسؤوليّته عن اعتداء بعبوة ناسفة استهدف حافلة، أمس الأول الجمعة وأسفر عن مقتل 12 شخصًا عند المدخل الشمالي لمدينة كربلاء المقدّسة لدى الشيعة، والتي تستقبل نهاية أكتوبر المقبل أكبر تجمّع ديني سنوي للشيعة حول العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقُتل 12 شخصاً على الأقلّ، بينهم نساء وأطفال، وأصيب خمسة آخرون بجروح في تفجير بعبوة ناسفة استهدف حافلة ركّاب صغيرة عند المدخل الشمالي لكربلاء، الواقعة على بُعد مئة كلم جنوب بغداد، فيما أعلنت القوّات الأمنيّة العراقيّة القبض على شخص وَضع العبوة داخل الحافلة قبل النزول منها.