أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات الحادث الإرهابي بمدينة كربلاء العراقية، الذي خلّف قتلى ومصابين، إذ أكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أنّ العراق بذل تضحياتٍ هائلة من أجل دحر التنظيمات الإرهابية واستعادة الحياة الطبيعية لسكانه، وأنّ فلول داعش تُعاني الهزيمة وتمارس تكتيكات اليأس.

وقدّم الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبوالغيط، خالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، كما أعرب عن تضامنه مع العراق حكومة وشعبا، في مواجهة إجرام عصابات الإرهاب والتطرف، وأنّ العراق يسير على الطريق الصحيح من أجل استعادة الأمن والاستقرار.