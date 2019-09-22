اعترفت حركة الشباب الصومالية، اليوم، بمسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم على قاعدة سالين العسكرية جنوب العاصمة "مقديشيو"، وأسفر عن مصرع 20 فردا من القوات الصومالية.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية نقلا عن مصادر أمنية صومالية، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 18 شخصا من القوات الحكومية بعد أن قامت عناصر الشباب بتفجير سيارة في القاعدة العسكرية، ثم أتبعته بهجوم للمشاة، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

من جانبه، قال متحدث باسم القوات الخاصة الصومالية، إن الحركة هاجمت القاعدة العسكرية بأعداد كبيرة، مشيرا إلى أن القوات تمكنت من قتل 13 منهم بعد اشتباكات دامت نحو 40 دقيقة شهدت إرسال تعزيزات إضافية من القوات الصومالية.