ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من أهالي ورواد شارع مصدق بالدقي، بالاشتباه في جسم غريب كونه "عبوة ناسفة"، تبين أنها حقيبة سوداء اللون، بداخلها بوكيه ورد، ومجموعة من الأوراق.

وأشارت التحريات إلى أن غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بعد مناقشة الشهود، أكدت أن رجل بصحبة سيدة منتقبة ترك حقيبة أمام إحدى المحال التجارية بشارع مصدق بالدقي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير المباحث، إلى مكان الواقعة، وبفحص البلاغ تبين أنها حقيبة سوداء، بداخلها بوكيه ورد وكمية من الوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.