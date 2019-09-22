نفت الفنانة حلا شيحة ما تردد مؤخراً بشأن زواجها من الفنان محمد رمضان، لا سيما بعد انتشار صور لهما على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى المنعقد حالياً، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة: «مجرد شائعات مضحكة، ومحمد بمثابة زميل وصديق، كما أن زوجته صديقة لى».

وقالت «شيحة» لـ«الوطن» إنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات التى تخرج من آنٍ لآخر: «هذه الأخبار لا تسبب لى إزعاجاً على الإطلاق، لكننى لا أريد أن تفسد صداقتى مع محمد رمضان»، مؤكدة أن تداول نبأ زواجها من «رمضان» يرجع إلى تعاونها معه فى مسلسل «زلزال» الذى عُرض فى شهر رمضان الماضى.

وأكدت «حلا» أنها فى الوقت الحالى تكرس جهدها فى التمثيل، والعودة بشكل قوى، لا سيما أنها غابت عن الساحة الفنية لسنوات طوال، لافتة إلى أنها لا تفكر فى الزواج حالياً، فهو بالنسبة لها من الأهداف المؤجلة.