استجاب عدد من الفنانين ونجوم المجتمع إلى دعوة سفيرة جمعية "موناكو" للأعمال الخيرية المهندسة زينب بشير، لإجراء زيارة لعدد من محاربات مستشفى "بهية" في مسقط رأسهن بمدينة السويس الساحلية، من بينهن المحاربة سلوى عبد الفتاح وكوكب سعد عبده.

وكان في استقبال نجوم الفن والمجتمع عدد من مسؤولي مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمحان، على رأسهم تامر شوقي رئيس مجلس أمناء بهية والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس أمناء بهية.

وشهد نادي الشرطة بالسويس احتفالية خاصة لمحاربات سرطان الثدي، وسط نجوم الفن والإعلام والمجتمع من بينهم الفنانات شيرين رضا ودينا الشربيني ولقاء الخميسي وحلا شيحا وهنا شيحا وداليا صالح زوجة المنتج جمال العدل والإعلامية جاسمين طه وذلك في جو مليء بالتفاؤل، وجمع الفنانات والمحاربات مائدة طعام واحدة في جلسة على خليج السويس.

جاءت دعوة السفيرة زينب بشير للفنانين لإجراء زيارة إلى السويس، إيمانا منها بضرورة دعم محاربات بهية ومؤازرتهن في إطار الدعم النفسي لهن، مؤكدة أهمية مثل تلك الزيارات، وضرورة التكاتف المجتمعي الوقوف وراء كيان كبير مثل بهيه، لعلاج مريضات سرطان الثدي وتقديم يد العون لهن للعودة إلى أسرهن واستكمال دورهن المحوري في بناء الأسرة.

من جانبهن، أكدن عدد من محاربات بهيه على سعادتهن بزيارة نجوم الفن والمجتمع لهن في مسقط رأسهن بالسويس، وأن مثل هذه الزيارة التي دعت إليها السفيرة زينب بشير أدخلت على قلوبهن فرحة كبيرة وثقه وشعور بالتفاف الناس حولهن.

وأثني المهندس ماجد حمدي عضو مجلس ادارة مستشفي بهية على مثل هذه المبادرة الخيرية من سفيرة موناكو للأعمال الخيرية المهندسة زينب بشير، مشيرا إلى أن مثل تلك المبادرات هي التي تجعل بهية مرتكزة وباقية.

وأكد دور الفن ونجوم المجتمع في دعم المؤسسات الخيرية ولا سيما مؤسسة بهية التي تعد المحاربات فيها رمزا للأم المصرية القوية، مضيفا أن مثل هذه الزيارات لمحاربات سرطان الثدي من شأنها أن تعزز الدعم النفسي لهن هذا الدعم النفسي الذي تتميز فيه بهية.