تستعرض "الوطن" أسعار السمك خلال تعاملاتها اليوم الإثنين 23 سبتمبر الجاري في الأسواق المصرية، ومنها بعض الأسماك مثل البلطي والمكرونة والماكريل على النحو التالي:

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 100 إلى 500 جنيه للكيلو بحسب الحجم.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 35 و40 جنيهًا.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض

وصل سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

وصل سعر الكابوريا إلى 140 جنيهًا للكيلو.

سمك بربون

وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 50 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 150 إلى 200 جنيه للكيلو.

سمك الثعابين

وصل سعر كيلو سمك الثعابين إلى 170 جنيهًا.

سمك بوري

تراوح سعر السمك البوري بين 30 و50 جنيهًا للكيلو.