أوضح الفنان محمد رمضان، زيف وفبركة قناة الجزيرة القطرية للفيديوهات، من أجل زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة نشرت فيديوهات من إحدى حفلاته، تتحدث عن أنها تظاهرة لمعارضين ضد النظام في مصر، وهذا الأمر لا يمت للحقيقة بأي صلة.

وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "dmc"،: "أنا شوفت تزوير، وكان لازم أقول إن الفيديو ده قديم جدا، ولا يوجد فيديو لالتفاف الجمهور حولي إلا وأنا حافظه كويس جدًا، الفيديو المنشور ملهوش علاقة بالوقت ده تماما".

واستطرد محمد رمضان: "ناس كتير جدا بدأ يتأكدوا إن هناك تزوير وهجوم على الوطن من قناة الجزيرة القطرية، ولقيت فيه تعليقات تتهمني بالخيانة، والناس مصرة على إنها مظاهرات، بس الحمد لله، الجمهور رد بالنيابة عني بشكل كبير، شعب مصر عاقل جدا، ويستوعب مخططات الجماعات الإرهابية، ومصر مستهدفة من أيام الهكسوس ".