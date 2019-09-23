بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطه في نيويورك، بعد وصوله لحضور أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدد من اللقاءات الثنائية مع بعض القادة العرب والأفارقة ومن المنظمات الدولية، والاستعداد لعقد الجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والتي سبق وأن عقدت جولتها الأولي في القاهرة، خلال مارس الماضي.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطات اليوم الأول له في نيويورك، بلقاء مع "شو دونيو" مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وشهد اللقاء التباحث حول عدد من موضوعات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون التنموي بين مصر والدول الأفريقية والمنظمة، وكذا كيفية التنسيق لدعم الجهود والبرامج الرامية لتحسين أوضاع الأمن الغذائي في القارة الأفريقية وغيرها من الدول النامية.

كما التقى الرئيس السيسي، مع جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تطرقا إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب أفريقيا.

وصرح السفير بسام الراضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالعلاقات الوطيدة بين مصر وسيراليون، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها في منطقة غرب أفريقيا ذات التأثير المباشر على الأمن القومي المصري، مؤكدا استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي معها على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها.

واستقبل الرئيس كذلك، نظيره الفلسطيني محمود عباس، وذلك في مقر إقامته بنيويورك، حيث تابع المستجدات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفلسطين، والأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في سياسة مصر الخارجية، وأكد الرئيس في هذا الصدد مواصلة مصر لبذل جهودها لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً ما يعكسه ذلك من عمق ورسوخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وثمَّن الرئيس الفلسطيني، المساعي المصرية المُقدرة، في إطار تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، مؤكدا حرصه مواصلة التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد السيسي كذلك، الجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والتي عقدت جولتها الأولي في القاهرة مارس الماضي، لمتابعة ما تم بحثه والاتفاق عليه خلال القمة الأولى، وتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلهم الجغرافي، وتكامل مصالحهم الاستراتيجية والاقتصادية.