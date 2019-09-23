قال الفنان محمد رمضان، إن الشعب المصري على درجة عالية من الوعي والثقافة، ولا يصدق كل ما يقال عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أن قطر تكن لمصر كل ما هو سيء: "نفسي أعرف سبب كُره قطر لمصر للدرجة دي؟!، ساعات بقيت أحس إن الخطر على مصر من قطر، أكتر من إسرائيل".

وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري،: "أنا واحد من الشعب، بس فيه عيب موجود فينا، إننا ممكن نتأثر بشوية كلام، وتاني يوم نقول إيه الهبل اللي اقتنعنا بيه ده".

وأضاف: "أنا جزء من الشعب، ومهنة الفن مرتبطة بيه، كما دائما ما أقول أن الشعب هو جمهوره الأول في حياته".