وزير الخارجية الفرنسي: الهجوم على أرامكو نقطة تحول بالمنطقة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأحد، إن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية (أرامكو)، يعد نقطة تحول في المنطقة.

وأوضح لودريان- في تصريحات صحفية من نيويورك، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، أن هدفه الرئيسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار إلى أن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، "ليس هو الأولوية الأولى، لكن الأولوية هي بحث خفض التصعيد مع مختلف الجهات الفاعلة".

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، "أنه لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أنباء ترددت عن إمكانية عقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع".