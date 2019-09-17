وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى وقف التصعيد في الخليج

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان، اليوم، في القاهرة إلى "وقف التصعيد" في الخليج بعد الهجمات التي تبناها الحوثيون ضد المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية.

والتقى لودريان، الذي يقوم بزيارة لمدة يوم واحد للقاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم عقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المصري سامح شكري بعد جلسة مباحثات بينهما، وقال لودريان: "لقد أشرنا إلى رغبتنا المشتركة في وقف التصعيد ونعتقد أنه من الضروري تضافر كل الجهود من أجل وقف التصعيد".

ووصف لودريان، الوضع الراهن بأنه "لحظة توتر إقليمي كبير". وحيا التحقيق الذي أطلقته السعودية "لمعرفة الحقيقة" حول مصدر هذه الهجمات، مضيفا: "ينبغي (تبني) استراتيجية لوقف التصعيد وأي عمل مضاد لهذه الاستراتيجية سيكون ضارا للوضع في المنطقة".

وردا على سؤال حول احتمال أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات على أرامكو، قال لودريان إنه "حتى الآن لا تمتلك فرنسا أدلة تتيح لها أن تقول إن كانت الطائرات المسيرة جاءت من هذا المكان أو ذاك".

وكان الحوثيون المدعومون من إيران، أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات السبت الماضي، وقالوا إنهم أرسلوا مجموعة من الطائرات المسيرة عبر الحدود، غير أن واشنطن حملت إيران مسؤولية الهجمات.

وقام لودريان بـ17 زيارة وزارية إلى مصر، كوزير للدفاع من قبل ثم كوزير للخارجية، وزار لودريان، أمس الاثنين، العاصمة السودانية "الخرطوم"، حيث أكد أن فرنسا ستضغط من أجل رفع السودان من على القائمة الاميركية السوداء للدول الداعمة للارهاب، وسيغادر لودريان في وقت لاحق الثلاثاء الى العاصمة الفرنسية "باريس".